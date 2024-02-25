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  1. В Украине

Зеленский предупредил Польшу: «Мы будем защищать наш бизнес»

17:57, 25 февраля 2024
Зеленский заявил, что важно сохранить союз с Польшей, однако Украина будет защищать свой бизнес.
Зеленский предупредил Польшу: «Мы будем защищать наш бизнес»
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Во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы на польской границе по экспорту украинской сельско-хозяйственной продукции - это политические вопросы и, если решение не найдется, Украина будет защищать свой бизнес.

"Поддерживать Украину надо сейчас, а не до конца, потому что конец может быть быстро, если по-разному так поддерживать Украину. А у нас с Туском рабочие отношения. И у премьер-министра эти встречи были. С Дудой была недавно встреча и также с Урсулой фон дер Ляйен. С апреля месяца прошлого года я говорю, что это политический вопрос... Я был абсолютно прав. И сегодня это подтверждает Еврокомиссия. Я говорил, что любые выборы в Польше, любая команда, которая придет, не изменит этого вектора. Сегодня есть внутренняя борьба в Польше. И я хотел бы сказать, что мы благодарны обществу польскому, которое с самого начала с украинцами. И это факт. Очень не хотелось бы, чтобы политики так делали. Сейчас эта граница, которая есть между нами, чтобы она была между нашими обществами", - отметил Зеленский.

Президент также выразил надежду, что премьеры Польши найдут соответствующие шаги для решения этих проблем. В то же время, он подчеркнул важность сохранения союза с Польшей, но предупредил, что Украина будет защищать свой бизнес, если дело дойдет до крайностей.

"Использовать Украину как давление на Европейский институты - это просто несправедливо. Я считаю, что премьеры найдут соответствующие шаги. Для нас очень важно сохранить союз с Польшей, а если шаги не найдутся, то мы будем защищать наш бизнес", - добавил Зеленский.

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