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Чому необхідно змінити закон про мобілізацію, – розповів Зеленський

19:56, 25 лютого 2024
Зеленський заявив, що закон про мобілізацію було ухвалено до війни, тому він потребує правок.
Чому необхідно змінити закон про мобілізацію, – розповів Зеленський
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність змін у законі про мобілізацію країни, наголошуючи на тому, що цей документ був прийнятий ще до початку повномасштабної війни і не відповідає поточним реаліям.

Під час пресконференції глава держави зазначив, що мобілізація в Україні триває з перших днів війни, але закон потребує коригувань, оскільки деякі питання, такі як строковики, ротації, відпустки та інші аспекти, залишилися нерегульованими.

"Зміни, які планується внести, пов'язані з уточненням цих параметрів. Закон про мобілізацію приймався до війни і, звичайно, не враховував усіх аспектів військової діяльності, тому його потрібно адаптувати до сучасних вимог та реалій", - пояснив Зеленський.

Зміни у законі плануються за ініціативою військових та Міністерства оборони, з метою оптимізації процесу мобілізації та підвищення ефективності військових операцій в умовах сучасного конфлікту.

Крім того, Зеленський заявив про 3 тисячі поправок та закликав депутатів прискорити роботу над законопроектом про мобілізацію.

Нагадаємо, Стефанчук повідомив, коли Рада може розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

Додамо, у Раді зареєстрували законопроект про нові доплати та пільги військовим.

А голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати в Верховній Раді.

Разом з тим, з законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь.

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