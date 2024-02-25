Справа про стеження за журналістами Bihus: Зеленський оголосив про розпуск ДЗНД

Зеленський анонсував розпуск Департаменту захисту національної державності.

Джерело фото: armyinform

Під час пресконференції після форуму «Україна. Рік 2024», президент України Володимир Зеленський висловився про розпуск Департаменту захисту національної державності (ДЗНД), що є частиною Служби безпеки України. Журналісти раніше заявляли, що працівники цього департаменту ведуть спостереження за ними.

«Керівник ДЗНД (Роман Семенченко – ред.) був звільнений, не зважаючи, чи знав він (про стеження за журналістами — ред.), чи ні. Не хочу розбиратись, це роблять самі правоохоронці. Голова СБУ Малюк навіть сказав, що розформує цей відділ. Це його справи», – заявив Зеленський.

Президент також додав, що йому байдуже, хто був замовником цих дій, та наголосив, що слідство встановить відповідальних осіб, якщо було замовлення на ці дії.

Нагадаємо, ОГП повідомив про початок ще одного розслідування щодо стеження за журналістами Bihus.

Крім того, ДБР проведе досудове розслідування у справі про стеження за журналістами Bihus.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про таємне стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info.

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