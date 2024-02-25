Чому звільнили Залужного, – розповів Зеленський

Президент України заявив , що країна має чіткий план на 2024 рік.

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Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на прес-конференції, заявив, що країна має чіткий план на 2024 рік.

«Є план, план чіткий. Деталі вам не можу сказати, не маю на це право. Цей план пов'язаний зі зміною керівництва (Збройних сил України, – ред.). Планів буде готуватися кілька через витік інформації», – розповів президент.

Під час конференції журналісти також запитали про причину звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

«Чому я когось змінюю – це наш внутрішній момент», – відповів на це запитання Зеленський.

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