Почему уволили Залужного, – рассказал Зеленский

Президент Украины заявил, что страна имеет четкий план на 2024 год.

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции, заявил, что страна имеет четкий план на 2024 год.

"Есть план, план четкий. Детали вам не могу сказать, не имею на это право. Этот план связан со сменой руководства (Вооруженных сил Украины, - ред.). Планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", - рассказал президент.

Во время конференции журналисты также спросили о причине увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

"Почему я кого-то меняю - это наш внутренний момент", - ответил на этот вопрос Зеленский.

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