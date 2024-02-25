Весной власти Украины решат, будут ли сокращать министерства, – Зеленский

Сокращение министерств зависит от финансовой ситуации в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что весной власти страны смогут понять, стоит ли проводить сокращение министерств в связи с дефицитом средств.

Зеленский пояснил, что возможность сокращения министерств зависит от финансовой ситуации в стране. Если дефицит денег будет продолжаться, то власти будут вынуждены принять решение об уменьшении инфраструктуры государственных органов.

"Уменьшение количества министерств, министров. Я думаю, что показателем будет понимание того, что у нас будет весной. Месяц-два и будем понимать", - подчеркнул президент.

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