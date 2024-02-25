Третий год войны будет переломным для Украины, – Зеленский

Президент Украины прогнозирует, что третий год войны определит ее дальнейший ход.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что третий год полномасштабной войны в Украине будет переломным и от него будет зависеть формат окончания войны.

Во время пресс-конференции глава государства поделился своими мыслями о ходе войны. Он отметил, что первый год войны был периодом выживания, когда изолированные города Украины с сотнями тысяч населения были лишены доступа к пище и воде. Второй год определил как период устойчивости, когда запад объединился и увеличилось производство техники, а также рост ВВП.

"После первого года и зимы. Наверное, устойчивость. Во всех направлениях проявили. Запад объединился, увеличили производство техники, и рост ВВП", - заявил Зеленский.

Однако, по словам Зеленского, третий год войны будет ключевым. Он назвал его переломным, поскольку в это время Украине придется столкнуться с различными вызовами извне и изнутри, включая расфокусировку и выборы. Президент подчеркнул, что именно от этого года будет зависеть формат окончания войны.

"Третий год - он переломный. Как я и сказал, год выборов, расфокусировки, вызовов извне и изнутри. Это такой переломный год. Поэтому в переломный год нам нужна и мужество и стойкость, чтобы выжить", - подчеркнул Зеленский, добавив, что его мнение может быть ошибочным.

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