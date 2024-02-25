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  1. В Украине

Если не будет помощи от США, Украина рассматривает альтернативы, – Зеленский

18:39, 25 февраля 2024
Зеленский предупредил, что без помощи США Украина может ослабиться на поле боя.
Если не будет помощи от США, Украина рассматривает альтернативы, – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос о возможностях Украины в случае, если не поступит дополнительная помощь от Конгресса США.

"Во-первых, когда мы говорим об американской помощи, мы должны понять, что это вопрос не резерва финансового. Что это оружие. Я еще раз это подчеркиваю, что в большинстве своем, все эти деньги - это оружие, и поэтому, вы понимаете, какой будет результат - мы просто будем ослаблены на поле боя. И здесь я не могу вам сказать, что будет. И здесь у меня нет резерва", - подчеркнул президент Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина имеет то оружие, которое есть в наличии, однако для улучшения обороноспособности страны нужна дополнительная помощь, особенно в отношении конкретных пакетов оружия и систем противовоздушной обороны.

"Мы будем искать другие возможности покупать оружие, брать еще дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров, где-то очень сильно просить", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что система противовоздушной обороны Patriot стоит полтора миллиарда долларов, и хотя Украина сможет найти деньги для покупки оружия, однако определенные системы невозможно получить без поддержки Соединенных Штатов, поскольку соответствующих альтернатив в мире очень мало.

Кроме того, Зеленский уверен в поддержке конгресса США для Украины.

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