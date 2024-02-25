Якщо не буде допомоги від США, Україна розглядає альтернативи, – Зеленський

Зеленський попередив, що без допомоги США Україна може послабитися на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції відповів на запитання щодо можливостей України у разі, якщо не надійде додаткова допомога від Конгресу США.

«По-перше, коли ми говоримо про американську допомогу, ми повинні зрозуміти, що це питання не резерву фінансового. Що це зброя. Я ще раз це підкреслюю, що у більшості своїй, усі ці гроші - це зброя, і тому, ви розумієте, який буде результат - ми просто будемо послаблені на полі бою. І тут я не можу вам сказати, що буде. І тут у мене немає резерву», - наголосив президент Зеленський.

Він підкреслив, що Україна має ту зброю, яка є у наявності, проте для покращення обороноздатності країни потрібна додаткова допомога, особливо відносно конкретних пакетів зброї та систем протиповітряної оборони.

«Ми будемо шукати інші можливості купувати зброю, брати ще додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів, десь дуже сильно просити», - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що система протиповітряної оборони Patriot коштує півтора мільярди доларів, і хоча Україна зможе знайти гроші для покупки зброї, проте певні системи неможливо отримати без підтримки Сполучених Штатів, оскільки відповідних альтернатив у світі дуже мало.

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