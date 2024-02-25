Третій рік війни буде переломним для України, – Зеленський

Президент України прогнозує, що третій рік війни визначить її подальший хід.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що третій рік повномасштабної війни в Україні буде переломним і від нього залежатиме формат закінчення війни.

Під час прес-конференції глава держави поділився своїми думками про перебіг війни. Він зауважив, що перший рік війни був періодом виживання, коли ізольовані міста України з сотнями тисяч населення були позбавлені доступу до їжі та води. Другий рік визначив як період стійкості, коли захід об'єднався і збільшилося виробництво техніки, а також зростання ВВП.

«Після першого року та зими. Напевно, стійкість. У всіх напрямках проявили. Захід об'єднався, збільшили виробництво техніки, і зростання ВВП», – заявив Зеленський.

Проте, за словами Зеленського, третій рік війни буде ключовим. Він назвав його переломним, оскільки в цей час Україні доведеться зіткнутися з різними викликами ззовні та зсередини, включаючи розфокусування та вибори. Президент підкреслив, що саме від цього року буде залежати формат закінчення війни.

«Третій рік - він переломний. Як я і сказав, рік виборів, розфокусування, викликів ззовні та зсередини. Це такий переломний рік. Тому в переломний рік нам потрібна і мужність і стійкість, щоб вижити», - наголосив Зеленський, додавши, що його думка може бути помилковою.

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