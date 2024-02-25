Навесні влада України вирішить, чи буде скорочувати міністерства, – Зеленський

Скорочення міністерств залежить від фінансової ситуації в Україні.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що навесні влада країни зможе зрозуміти, чи варто проводити скорочення міністерств у зв'язку з дефіцитом коштів.

Зеленський пояснив, що можливість скорочення міністерств залежить від фінансової ситуації в країні. Якщо дефіцит грошей буде продовжуватися, то влада буде змушена прийняти рішення про зменшення інфраструктури державних органів.

«Зменшення кількості міністерств, міністрів. Я думаю, що показником буде розуміння того, що у нас буде навесні. Місяць-два і розумітимемо», - підкреслив президент.

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