Дело о слежке за журналистами Bihus: Зеленский объявил о роспуске ДЗНД

Зеленский анонсировал роспуск Департамента защиты национальной государственности.

Источник фото: armyinform

Во время пресс-конференции после форума "Украина. Год 2024", президент Украины Владимир Зеленский высказался о роспуске Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ), являющегося частью Службы безопасности Украины. Журналисты ранее заявляли, что работники этого департамента ведут наблюдение за ними.

"Руководитель ДЗНД (Роман Семенченко - ред.) был уволен, несмотря на то, знал ли он (о слежке за журналистами - ред.) или нет. Не хочу разбираться, это делают сами правоохранители. Председатель СБУ Малюк даже сказал, что расформирует этот отдел. Это его дела", - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что ему безразлично, кто был заказчиком этих действий, и подчеркнул, что следствие установит ответственных лиц, если был заказ на эти действия.

Напомним, ОГП сообщил о начале еще одного расследования по слежке за журналистами Bihus.

Кроме того, ГБР проведет досудебное расследование по делу о слежке за журналистами Bihus.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о тайной слежке за командой журналистских расследований Bihus.Info.

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