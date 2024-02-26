В результате войны в Украине полностью разрушены почти 400 образовательных учреждений, – МОН

На восстановление образовательной инфраструктуры Украине нужно почти 14 миллиардов долларов.

Источник фото : vseosvita.ua

На форуме "Украина. Год 2024" заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец рассказал о состоянии образовательной инфраструктуры в стране в результате полномасштабной войны с россией. По его словам, каждая седьмая школа в Украине получила повреждения от войны.

Согласно оценкам, более 3,5 тысячи учебных заведений пострадали в результате войны, из них почти 400 были полностью разрушены. Сумма, необходимая для восстановления образовательной инфраструктуры, по данным Всемирного банка, составляет почти 14 миллиардов долларов.

Кудрявец подчеркнул, что некоторые школы вследствие разрушений уже нельзя восстановить. Это приводит к серьезным проблемам с доступом детей и молодежи к образованию, влияет на качество обучения, а также затрудняет их социализацию и интеграцию в общество.

Заместитель министра также отметил, что из-за разрушения образовательной инфраструктуры почти миллион детей находятся на дистанционной форме обучения, не имея возможности для личного общения с друзьями и учителями. Еще миллион детей учатся в смешанном режиме, когда они могут посещать школу лишь время от времени.

"Почти миллион детей находятся на дистанционной форме обучения, когда они вообще не могут иметь персональной коммуникации, социализации со своими друзьями и учителями. Миллион детей имеют доступ к смешанной форме обучения. Это означает, что они не могут иметь постоянное обучение вживую, но имеют возможность иногда посещать школу", - добавил Кудрявец.

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