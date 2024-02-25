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  1. В Украине

Виктор Павлущик избран председателем НАПК

21:02, 25 февраля 2024
Виктор Павлущик возглавит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции после утверждения Правительством
Виктор Павлущик избран председателем НАПК
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Победителем конкурса на должность Председателя НАПК стал Виктор Павлущик. Конкурсная комиссия по отбору на должность Председателя НАПК сегодня объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии.

Ожидается соответствующее решение Правительства об утверждении его в должности.

Сейчас Виктор Павлущик старший детектив - руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала собеседование с кандидатом Виктором Павлущиком.

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