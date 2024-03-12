Кабмін заборонив передачу у власність та використання земель Каховського водосховища

Рішення ухвалене на період воєнного стану та протягом 5 років після його припинення з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для його відновлення.

Фото: most.ks.ua

У вівторок, 12 березня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону передачі у власність та використання земель, які займало Каховське водосховище. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Згідно з рішенням, заборонено передачу у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, крім передачі у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд.

Зазначається, що рішення ухвалене на період воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для його відновлення.

Крім того, Держгеокадастру доручено внести до Державного земельного кадастру відомості про землі, які займало Каховське водосховище, а також землі, на яких розташовані об’єкти, необхідні для забезпечення функціонування водосховища.

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