У Пенсійному фонді назвали причини скасування звернень з оцифрування трудових книжок

Процедуру повного завершення оцифрування трудової книжки після подання заявником скан-копії документа підтверджує статус звернення щодо стану його опрацювання «Виконано».

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У Пенсійному фонді України назвали причини скасування звернень з оцифрування трудових книжок.

Так, процедура повного завершення оцифрування трудової книжки після подання заявником скан-копії документа підтверджується статусом звернення щодо стану його опрацювання.

Перевірити стан опрацювання документів про трудову діяльність можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України:

роботодавцю — у кабінеті страхувальника в розділі «Звернення» (відображено всі звернення роботодавця щодо кожного працівника із відображенням статусу обробки);

застрахованій особі — в особистому кабінеті користувача в розділі «Мої звернення».

Статус звернення «Виконано» свідчить, що скан-копії опрацьовані та дані про трудові відносини працівника актуалізовано.

Статус звернення «Скасовано виконання» означає, що звернення містить певні помилки, не опрацьовано та потребує повторного подання (опис причини відхилення вказано в реквізиті «Повідомлення»).

Інші статуси означають, що звернення знаходиться ще в опрацюванні фахівцями Пенсійного фонду.

Основними причинами скасування звернень з оцифрування трудових книжок є помилки, які допускають користувачі вебпорталу.

Це трапляється у випадках, якщо скановані копій документів:

не належать заявнику;

зроблені не з оригіналів документів або в чорно-білому форматі;

відскановані неналежним чином (обрізані дати, номери наказів тощо).

Наявне порушення вимог до оформлення трудової книжки:

відсутня скан-копія титульної сторінки трудової книжки;

відсутній підпис власника трудової книжки або запис про зміну ПІБ;

відсутня печатка установи або підпис відповідальної особи.

В електронній формі звернення в даних особи наявні помилки.

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