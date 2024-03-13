У Пенсійному фонді назвали причини скасування звернень з оцифрування трудових книжок

У Пенсійному фонді України назвали причини скасування звернень з оцифрування трудових книжок.
Так, процедура повного завершення оцифрування трудової книжки після подання заявником скан-копії документа підтверджується статусом звернення щодо стану його опрацювання.
Перевірити стан опрацювання документів про трудову діяльність можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України:
- роботодавцю — у кабінеті страхувальника в розділі «Звернення» (відображено всі звернення роботодавця щодо кожного працівника із відображенням статусу обробки);
- застрахованій особі — в особистому кабінеті користувача в розділі «Мої звернення».
Статус звернення «Виконано» свідчить, що скан-копії опрацьовані та дані про трудові відносини працівника актуалізовано.
Статус звернення «Скасовано виконання» означає, що звернення містить певні помилки, не опрацьовано та потребує повторного подання (опис причини відхилення вказано в реквізиті «Повідомлення»).
Інші статуси означають, що звернення знаходиться ще в опрацюванні фахівцями Пенсійного фонду.
Основними причинами скасування звернень з оцифрування трудових книжок є помилки, які допускають користувачі вебпорталу.
Це трапляється у випадках, якщо скановані копій документів:
- не належать заявнику;
- зроблені не з оригіналів документів або в чорно-білому форматі;
- відскановані неналежним чином (обрізані дати, номери наказів тощо).
Наявне порушення вимог до оформлення трудової книжки:
- відсутня скан-копія титульної сторінки трудової книжки;
- відсутній підпис власника трудової книжки або запис про зміну ПІБ;
- відсутня печатка установи або підпис відповідальної особи.
В електронній формі звернення в даних особи наявні помилки.
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