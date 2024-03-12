Украина подписала Меморандум с ЕС о финансировании за выполнение Ukraine Facility и кредитное соглашение – что нужно выполнить для получения средств

Некоторые из индикаторов, которые Украина должна реализовать для получения денег от ЕС, уже выполнены, в частности, это принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы и усиление самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

12 марта 2024 года Украина подписала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о переходном финансировании в рамках программы Ukraine Facility, а также соответствующее кредитное соглашение. Документы подписали Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко, Министр финансов Сергей Марченко, Глава Национального банка Андрей Пышный.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции. Также предварительный проект Плана Ukraine Facility предусматривал компонент усиления подотчетности, добродетели и профессионализма судебной власти.

Как сообщает Минэкономики, в ближайшее время Украина сможет получить 6 млрд. евро для обеспечения текущих расходов государственного бюджета до полноценного запуска программы.

«Вместе с европейскими партнерами мы заканчиваем подготовку Плана для Ukraine Facility и готовимся к полноценному запуску программы. Мы добились значительного прогресса.

Подписание Соглашения позволит приступить к финансированию еще до официального утверждения Плана и обеспечит 6 млрд евро для покрытия текущих потребностей государственного бюджета в течение марта и апреля этого года», - отметила Юлия Свириденко.

Согласно регламенту Ukraine Facility, в рамках переходного финансирования Украина может получить до 1,5 млрд евро ежемесячно до момента окончательного утверждения Плана для Ukraine Facility. При этом переходное финансирование начинает действовать с 31 декабря 2023 года. Соответственно, подписание Меморандума позволит Украине уже в марте 2024 года привлечь 4,5 млрд евро для поддержания макрофинансовой стабильности. Следующие 1,5 млрд. евро Украина сможет получить в апреле 2024 года после выполнения индикаторов для переходного финансирования.

Механизм переходного финансирования позволит обеспечить срочные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, который предусматривает индикаторы выполнения реформ в течение 2024-2027 годов.

Поддержка в рамках переходного финансирования будет осуществляться при выполнении Украиной индикаторов, предусмотренных в Плане на начало 2024 года.

Так, Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды и т.д.

Три из них уже были выполнены, а именно:

Принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 гг.;

Принятие изменений в закон «О прокуратуре» и в законах об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП);

Дополнительные меры по предотвращению и противодействию незаконным доходам и финансированию терроризма.

Еще два шага, необходимых для получения переходного финансирования, находятся на этапе разработки, а именно:

Меры по поддержке внедрения индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории;

Приведение в соответствие Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Выполнение указанных индикаторов также отвечает условиям Меморандума по соблюдению принципов надлежащего финансового управления, включая антикоррупционные меры и улучшение управления доходами.

Финансовая помощь ЕС также обусловлена общими целями поддержки демократических принципов, верховенства права и прав человека, добавили в Минэкономики.

Министерство экономики Украины совместно с Европейской Комиссией будет координировать мониторинг и отчетность по заключенному Соглашению.

«Реформы, закрепленные Планом для Ukraine Facility, станут катализатором этого процесса. Мы не планируем обращать с этого пути и будем выкладываться на 100%, чтобы получить максимальный результат», – сказал Андрей Пышный.

Напомним, в феврале 2024 Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, объем поддержки Украины от ЕС в течение 2024-2027 годов составит 50 млрд евро, из которых 38,27 млрд евро будет направлено на поддержку государственного бюджета.

План для Ukraine Facility – технический документ, необходимый для реализации программы финансовой поддержки Украины от ЕС. План не является общей стратегией обновления, он охватит лишь часть предусмотренных на следующие годы государственных изменений с фокусом на макроэкономическом росте.

Подготовка Плана осуществляется Правительством при координации Министерства экономики Украины на постоянных консультациях с представителями Европейской комиссии.

Кроме того, в создание Плана были активно вовлечены представители бизнеса, общественных организаций, парламента, а также представители регионов. Как отмечает Минэкономики, Киевская школа экономики оказывает аналитическую и организационную поддержку при разработке документа.

Автор: Наталья Мамченко

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