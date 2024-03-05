За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

Як відомо, 28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро, з яких 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярди євро позик, що буде надаватися Україні протягом 2024–2027 років. Більшу частину грошей, 39 млрд євро у грантах та кредитах, планується виділити на підтримку держбюджету.

Окрім того, програма передбачає механізм перехідного фінансування, який дозволить Україні отримати підтримку для державного бюджету ще до моменту повноцінного запуску Ukraine Facility. Наразі Уряд спільно з європейськими партнерами працює над укладенням відповідного меморандуму, підписання якого очікується у березні.

Після врахування у Плані фінальних вимог регламенту Ukraine Facility, документ буде затверджено в Уряді та передано на розгляд Європейській комісії. Остаточне затвердження Плану з боку ЄС, як раніше повідомили у Мінекономіки очікується у квітні.

Основою для надання бюджетної підтримки в рамках програми є План для Ukraine Facility, який передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі та економіці.

Як раніше зазначали у Мінекономіки, підготовка Плану здійснюється Урядом за координації Міністерства економіки у постійних консультаціях з представниками Європейської комісії, що має забезпечити відповідність документа більшості вимог затвердженого Європарламентом та Радою ЄС 27 лютого 2024 року рамкового документу – Регламенту щодо Ukraine Facility.

Зокрема, цей Регламент, затверджений європейськими інституціями, передбачає, що у Плані Ukraine Facility мають бути закріплені подальше зміцнення верховенства права, просування незалежної судової системи для підтримки зусиль з деолігархізації, посилення боротьби з шахрайством, усіма формами корупції, включаючи корупцію на високому рівні, організовану злочинність, ухилення від сплати податків і податкове шахрайство, незаконним обігом вогнепальної зброї.

Для отримання коштів за програмою Ukraine Facility, Україна має виконувати відповідний план дій та реалізувати низку реформ. Яких саме – буде конкретизовано у документі Уряду, що затвердить Єврокомісія.

При цьому контроль за використанням коштів буде жорсткий. Зокрема, Регламент передбачає створення незалежної Ревізійної ради (Audit Board) для запобігання можливим порушенням, шахрайству та корупції, яку зобов'яжуть звітувати перед Єврокомісією.

«Комісія повинна забезпечити ефективний захист фінансових інтересів ЄС в рамках Механізму. Таким чином, слід створити незалежну Ревізійну раду, щоб надавати Єврокомісії інформацію про можливе нецільове використання коштів. Така інформація має бути доступною для OLAF, а у відповідних випадках – для відповідних органів влади України. Комісія за сприяння делегації Союзу повинна мати право здійснювати регулярні перевірки того, як Україна використовує кошти протягом усього життєвого циклу проекту. Ревізійна рада має забезпечити регулярний діалог та співпрацю з Європейською Рахунковою палатою, а також з Рахунковою палатою України», - вказано у затвердженому Регламенті щодо механізму Ukraine Facility.

Цю Ревізійну раду створять до подання Україною першої платіжної вимоги. Вона буде складатися з незалежних членів, призначених Єврокомісією. Представники держав-членів та інших донорів можуть бути запрошені взяти участь у діяльності Ревізійної ради. Комісія може запропонувати іншим донорам, які роблять внески до Фонду, призначити спостерігачів до Ревізійної ради.

Виконуючи свої обов'язки, Ревізійна рада, її члени та її персонал не повинні ані запитувати, ані приймати вказівки від українського уряду чи будь-якої установи, органу, офісу чи агентства. Сильні гарантії незалежності застосовуються до відбору персоналу, управління та бюджету. Ревізійна рада допомагатиме Єврокомісії боротися з неефективним управлінням фінансуванням Союзу в рамках Механізму, зокрема, з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів і порушеннями, пов’язаними з будь-якою сумою, витраченою на досягнення цілей Механізму.

З цією метою Ревізійна рада повинна буде регулярно звітувати перед Комісією та без затримки передавати до Комісії будь-яку інформацію, яку вона отримує або про яку стало відомо, про будь-які виявлені випадки або серйозні занепокоєння у зв’язку з неправильним управлінням державним фінансуванням понесені у зв’язку з будь-якою сумою, витраченою на досягнення цілей Фонду. Комісія повинна своєчасно інформувати Європейський Парламент і Раду ЄС про висновки та рекомендації Ревізійної ради.

Крім того, Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, компетентні українські органи не вжили необхідних заходів для запобігання, виявлення та усунення шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень, які вплинули або серйозно ризикують вплинути на належне фінансове управління витратами, що фінансуються в рамках Механізму, і в усіх випадках, коли вона визначає слабкі місця, що впливають на структуру та функціонування системи контролю, запровадженої українськими органами влади.

Україна повинна буде виконати такі рекомендації без невиправданої затримки або надати обґрунтування, чому вона цього не зробила.

Ревізійна рада буде мати доступ до інформації, баз даних і реєстрів, необхідних для виконання своїх завдань.

Отже, наразі Кабмін має затвердити відповідний План Ukraine Facility, який потім пройде затвердження Європейською комісією. Наразі українська влада розраховує, що перший транш 4,5 млрд євро Україна отримає вже безпосередньо в березні.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.