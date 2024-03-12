США оголосили про пакет військової допомоги для України на $300 млн

Він включає ракети для HIMARS, артилерійські боєприпаси та інше озброєння.

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $300 мільйонів. Про це повідомив представник Білого дому Джейк Салліван на брифінгу.

Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня минулого року.

За словами Саллівана, новий пакет військової допомоги Україні, серед іншого, буде містити снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

Водночас у Білому домі звернулися до Конгресу США з закликом якомога швидше ухвалити законопроект про виділення фінансування на підтримку України. Салліван повторив слова президента США Джо Байдена про те, що "час спливає" і допомога Україні потрібна прямо зараз.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні, який може сягнути $400 мільйонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.