Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Печерський районний суд Києва тимчасово шукають шість суддів

ВККС оголосила про можливість тимчасового переведення в найбільш завантажений суд України.

Хто буде відповідати за цифровізацію судової влади: відоме прізвище

Заступником голови ДСА з питань цифровізації призначено Леоніда Сапельникова, який раніше працював у компаніях ІСД та Метінвест.

У ВАКС повідомили, з якою проблемою може зіткнутися конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

Під час конкурсу може виникнути проблема з кількістю та якістю кандидатів на посади суддів.

Соціальна відповідальність роботодавця охоплює за певних умов і пенсійне забезпечення колишніх працівників – Верховний Суд

Соціальна відповідальність роботодавця (його правонаступника) охоплює не лише економічні обов’язки перед працівниками, але й містить соціальну та етичну складову, що є важливим внеском у підвищення довіри у суспільстві: висновок Верховного Суду.

Кабмін делегував Прикордонній службі повноваження на виконання програми із оборонних закупівель на 5,8 млрд грн

Міністерство оборони запропонувало делегувати Адміністрації Державної прикордонної служби повноваження для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення на суму 5,86 млрд гривень.

  1. У світі

США готують перший за кілька місяців пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, — ЗМІ

17:38, 12 березня 2024
Кошти на цей пакет візьмуть із кредитів, які повернули Пентагону за нещодавні закупівлі.
США готують перший за кілька місяців пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, — ЗМІ
Фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні, який може сягнути $400 мільйонів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Агентство зазначає, що це перший американський пакет допомоги за останні місяці, оскільки зараз кошти на допомогу Україні заблоковані в Конгресі США.

Про пакет допомоги можуть оголосити ввечері 12 березня.

Додається, що фінансування пакету забезпечать за рахунок кредитів, які повернули Пентагону за останні покупки.

Раніше повідомлялося, що Пентагону бракує близько 10 мільярдів доларів на оновлення військового арсеналу через відправлену Україні зброю. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді