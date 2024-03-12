США готують перший за кілька місяців пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, — ЗМІ

Кошти на цей пакет візьмуть із кредитів, які повернули Пентагону за нещодавні закупівлі.

Фото: armyinform.com.ua

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні, який може сягнути $400 мільйонів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Агентство зазначає, що це перший американський пакет допомоги за останні місяці, оскільки зараз кошти на допомогу Україні заблоковані в Конгресі США.

Про пакет допомоги можуть оголосити ввечері 12 березня.

Додається, що фінансування пакету забезпечать за рахунок кредитів, які повернули Пентагону за останні покупки.

Раніше повідомлялося, що Пентагону бракує близько 10 мільярдів доларів на оновлення військового арсеналу через відправлену Україні зброю.

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