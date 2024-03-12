Пентагону потрібні $10 млрд для заміни зброї, відправленої Україні — посадовці

Ми оцінюємо потребу у близько 10 мільярдів доларів, щоб замінити все, що ми надали Україні, — кажуть у США.

Пентагону бракує близько 10 мільярдів доларів на оновлення військового арсеналу через відправлену Україні зброю. Високопосадовці Міноборони США заявили, що для вирішення цієї проблеми необхідні додаткові виділення від Конгресу, пише Голос Америки.

"Ми не бачимо альтернативного джерела коштів, крім як законопроєкт про додаткове фінансування, або, якщо кошти на необхідне поповнення буде додано до законопроєкту про асигнування", — сказала журналістам заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс.

"Ми оцінюємо потребу у близько 10 мільярдів доларів, щоб замінити все, що ми надали Україні", — сказав Голосу Америки посадовець.

Представники Пентагону сподівалися на отримання фінансування для поповнення цих запасів в рамках додаткового запиту від адміністрації Байдена. Цей запит включав виділення мільярдів додаткових доларів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Проте Конгрес поки що не затвердив законопроєкт про додаткову допомогу через розбіжності стосовно витрат та безпеки кордонів США.

Дефіцит, що склався, пов'язаний з тим, як Пентагон розраховував обсяги допомоги, відправленої Україні. У червні минулого року військове відомство заявило, що воно завищило вартість зброї, відправленої Україні протягом двох років, приблизно на 6,2 мільярда доларів.

Як пояснювали тоді чиновники, Пентагон враховував витрати на заміну зброї, відправленої Україні, тоді як за заявами відомства потрібно було враховувати вартість фактично відправлених систем.

Помилка дала Пентагону юридичну підставу для надсилання додаткової допомоги Україні. Однак проблема залишилася: необхідно більше коштів для поповнення американських запасів новими, дорожчими системами, пише Голос Америки.

Неможливість поповнювати американські запаси негативно позначається на боєздатності збройних сил, заявив виданню американський чиновник.

Міністерство все ще має повноваження відправити Україні допомогу на суму приблизно 4 мільярди доларів.

Проте представники Пентагону заявили журналістам, що відправка додаткової допомоги без можливості поповнювати запаси є ризиком, на який Міністерство оборони не готове піти в даний момент.

Тим часом контр-адмірал у відставці Марк Монтгомері вважає, що є ключові види озброєнь, які США можуть відправити Києву без шкоди для боєздатності збройних сил, «оскільки Армія їх більше не потребує».

Як приклад, він навів 155-міліметрові касетні боєприпаси, які, за словами Монтгомері, США більше не використовують у бойовому плануванні.

"Це дозволяє дуже швидко передати Україні 155-міліметрові боєприпаси", - заявив Монтгомері, який наразі є військовим аналітиком у Фонді захисту демократій.

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