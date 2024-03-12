Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Печерский районный суд Киева временно ищут шесть судей

ВККС объявила о возможности временного перевода в наиболее загруженный суд Украины.

Кто будет отвечать за цифровизацию судебной власти: известна фамилия

Заместителем председателя ГСА по вопросам цифровизации назначен Леонид Сапельников, ранее работавший в компаниях ИСД и Метинвест.

В ВАКС сообщили, с какой проблемой может столкнуться конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС

Во время конкурса может возникнуть проблема с количеством и качеством кандидатов на должности судей.

Социальная ответственность работодателя охватывает при определенных условиях и пенсионное обеспечение бывших работников – Верховный Суд

Социальная ответственность работодателя (его правопреемника) охватывает не только экономические обязанности перед работниками, но и содержит социальную и нравственную составляющую, что является важным вкладом в повышение доверия в обществе: заключение Верховного Суда.

Кабмин делегировал Пограничной службе полномочия по выполнению программы по оборонным закупкам на 5,8 млрд грн

Министерство обороны предложило делегировать Администрации Государственной пограничной службы полномочия по осуществлению закупки товаров оборонного назначения на сумму 5,86 млрд гривен.

  1. В мире

Пентагону нужны $10 млрд для замены оружия, отправленного Украине — чиновники

15:23, 12 марта 2024
Мы оцениваем потребность около 10 миллиардов долларов, чтобы заменить все, что мы предоставили Украине, — говорят в США.
Пентагону нужны $10 млрд для замены оружия, отправленного Украине — чиновники
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пентагону не хватает около 10 миллиардов долларов на обновление военного арсенала из-за отправленного Украине оружия. Высокопоставленные должностные лица Минобороны США заявили, что для решения этой проблемы необходимы дополнительные выделения от Конгресса, пишет Голос Америки.

"Мы не видим альтернативного источника средств, кроме как законопроект о дополнительном финансировании, или, если средства на необходимое пополнение будут добавлены в законопроект об ассигнованиях", - сказала журналистам заместитель министра обороны США Кэтлин Гикс.

"Мы оцениваем потребность в около 10 миллиардов долларов, чтобы заменить все, что мы предоставили Украине", - сказал Голосу Америки чиновник.

Представители Пентагона надеялись получить финансирование для пополнения этих запасов в рамках дополнительного запроса от администрации Байдена. Этот запрос включал выделение миллиардов дополнительных долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако Конгресс пока не утвердил законопроект о дополнительной помощи из-за разногласий по расходам и безопасности границ США.

Сложившийся дефицит связан с тем, как Пентагон рассчитывал объемы помощи, отправленной Украине. В июне прошлого года военное ведомство заявило, что оно завысило стоимость оружия, отправленного Украине в течение двух лет, примерно на 6,2 миллиарда долларов.

Как поясняли тогда чиновники, Пентагон учитывал затраты на замену оружия, отправленного Украине, в то время как, по заявлениям ведомства, нужно было учитывать стоимость фактически отправленных систем.

Ошибка дала Пентагону юридическое основание для отправления дополнительной помощи Украине. Однако проблема осталась: необходимо больше средств для восполнения американских запасов новыми, более дорогими системами, пишет Голос Америки. 

Невозможность пополнять американские запасы негативно отражается на боеготовности вооруженных сил, заявил изданию американский чиновник.

У министерства все еще есть полномочия отправить Украине помощь на сумму примерно 4 миллиарда долларов.

Однако представители Пентагона заявили журналистам, что отправка дополнительной помощи без возможности пополнять запасы представляет собой риск, на который министерство обороны не готово пойти в данный момент.

Между тем, контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери считает, что есть ключевые виды вооружений, которые США могут отправить Киеву без ущерба для боеготовности вооруженных сил, «поскольку Армия в них больше не нуждается».

В качестве примера он привел 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, которые, по словам Монтгомери, США больше не используют в боевом планировании.

«Это позволяет очень быстро передать Украине 155-миллиметровые боеприпасы», – заявил Монтгомери, который в настоящее время является военным аналитиком в Фонде защиты демократий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді