Пентагону нужны $10 млрд для замены оружия, отправленного Украине — чиновники

Мы оцениваем потребность около 10 миллиардов долларов, чтобы заменить все, что мы предоставили Украине, — говорят в США.

Пентагону не хватает около 10 миллиардов долларов на обновление военного арсенала из-за отправленного Украине оружия. Высокопоставленные должностные лица Минобороны США заявили, что для решения этой проблемы необходимы дополнительные выделения от Конгресса, пишет Голос Америки.

"Мы не видим альтернативного источника средств, кроме как законопроект о дополнительном финансировании, или, если средства на необходимое пополнение будут добавлены в законопроект об ассигнованиях", - сказала журналистам заместитель министра обороны США Кэтлин Гикс.

"Мы оцениваем потребность в около 10 миллиардов долларов, чтобы заменить все, что мы предоставили Украине", - сказал Голосу Америки чиновник.

Представители Пентагона надеялись получить финансирование для пополнения этих запасов в рамках дополнительного запроса от администрации Байдена. Этот запрос включал выделение миллиардов дополнительных долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако Конгресс пока не утвердил законопроект о дополнительной помощи из-за разногласий по расходам и безопасности границ США.

Сложившийся дефицит связан с тем, как Пентагон рассчитывал объемы помощи, отправленной Украине. В июне прошлого года военное ведомство заявило, что оно завысило стоимость оружия, отправленного Украине в течение двух лет, примерно на 6,2 миллиарда долларов.

Как поясняли тогда чиновники, Пентагон учитывал затраты на замену оружия, отправленного Украине, в то время как, по заявлениям ведомства, нужно было учитывать стоимость фактически отправленных систем.

Ошибка дала Пентагону юридическое основание для отправления дополнительной помощи Украине. Однако проблема осталась: необходимо больше средств для восполнения американских запасов новыми, более дорогими системами, пишет Голос Америки.

Невозможность пополнять американские запасы негативно отражается на боеготовности вооруженных сил, заявил изданию американский чиновник.

У министерства все еще есть полномочия отправить Украине помощь на сумму примерно 4 миллиарда долларов.

Однако представители Пентагона заявили журналистам, что отправка дополнительной помощи без возможности пополнять запасы представляет собой риск, на который министерство обороны не готово пойти в данный момент.

Между тем, контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери считает, что есть ключевые виды вооружений, которые США могут отправить Киеву без ущерба для боеготовности вооруженных сил, «поскольку Армия в них больше не нуждается».

В качестве примера он привел 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, которые, по словам Монтгомери, США больше не используют в боевом планировании.

«Это позволяет очень быстро передать Украине 155-миллиметровые боеприпасы», – заявил Монтгомери, который в настоящее время является военным аналитиком в Фонде защиты демократий.

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