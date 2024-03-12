Украинец пытался привезти контрабанду на 3 млн гривен из Италии

Мужчина пытался нелегально провезти партию обуви, косметики, вина, стиков и лекарств.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Государственная таможенная служба Украины сообщила о пресечении попытки незаконного импорта товаров на сумму более 3 миллионов гривен. Во вторник, 12 марта, в пункте пропуска "Порубное-Сирет" из Италии прибыл гражданин Украины.

Выбрав полосу движения "зеленый коридор", мужчина утверждал, что не имеет с собой товаров, требующих декларирования или ограничены для ввоза в Украину. Однако, во время таможенного контроля таможенники Черновицкой таможни обнаружили в его автомобиле значительное количество незадекларированного товара.

Среди найденных предметов было 407 единиц одежды и обуви, 358 единиц косметических изделий, 14 усилителей для антенн беспилотных летательных аппаратов, а также ограничены к ввозу 7 бутылок вина, 90 пачек стиков для нагревания табака и 289 упаковок лекарственных средств.

Черновицкой таможней было составлено 2 протокола о нарушении таможенных правил по признакам ч. 2 ст. 471 и ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Ориентировочная стоимость временно изъятых незадекларированных товаров составляет 3,3 миллиона гривен.

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