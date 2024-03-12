Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина подписала Меморандум с ЕС о финансировании за выполнение Ukraine Facility и кредитное соглашение – что нужно выполнить для получения средств

Некоторые из индикаторов, которые Украина должна реализовать для получения денег от ЕС, уже выполнены, в частности, это принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы и усиление самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В НАПК размышляют, как эффективно проверить сотни тысяч деклараций за три отчетных периода

Также НАПК необходимо провести 10 тыс. специальных проверок.

В Печерский районный суд Киева временно ищут шесть судей

ВККС объявила о возможности временного перевода в наиболее загруженный суд Украины.

Кто будет отвечать за цифровизацию судебной власти: известна фамилия

Заместителем председателя ГСА по вопросам цифровизации назначен Леонид Сапельников, ранее работавший в компаниях ИСД и Метинвест.

В ВАКС сообщили, с какой проблемой может столкнуться конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС

Во время конкурса может возникнуть проблема с количеством и качеством кандидатов на должности судей.

  1. В Украине

Украинец пытался привезти контрабанду на 3 млн гривен из Италии

23:30, 12 марта 2024
Мужчина пытался нелегально провезти партию обуви, косметики, вина, стиков и лекарств.
Украинец пытался привезти контрабанду на 3 млн гривен из Италии
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная таможенная служба Украины сообщила о пресечении попытки незаконного импорта товаров на сумму более 3 миллионов гривен. Во вторник, 12 марта, в пункте пропуска "Порубное-Сирет" из Италии прибыл гражданин Украины.

Выбрав полосу движения "зеленый коридор", мужчина утверждал, что не имеет с собой товаров, требующих декларирования или ограничены для ввоза в Украину. Однако, во время таможенного контроля таможенники Черновицкой таможни обнаружили в его автомобиле значительное количество незадекларированного товара.

Среди найденных предметов было 407 единиц одежды и обуви, 358 единиц косметических изделий, 14 усилителей для антенн беспилотных летательных аппаратов, а также ограничены к ввозу 7 бутылок вина, 90 пачек стиков для нагревания табака и 289 упаковок лекарственных средств.

Черновицкой таможней было составлено 2 протокола о нарушении таможенных правил по признакам ч. 2 ст. 471 и ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Ориентировочная стоимость временно изъятых незадекларированных товаров составляет 3,3 миллиона гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики