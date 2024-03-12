Українець намагався привезти контрабанду на 3 млн гривень з Італії

Чоловік намагався нелегально провезти партію взуття, косметики, вина, стіків та ліків.

Джерело фото: Державна митна служба України

Державна митна служба України повідомила про припинення спроби незаконного імпорту товарів на суму понад 3 мільйонів гривень. У вівторок, 12 березня, у пункті пропуску «Порубне-Сірет» з Італії прибув громадянин України.

Вибравши смугу руху «зелений коридор», чоловік стверджував, що не має з собою товарів, які потребують декларування або обмежені для ввезення до України. Проте, під час митного контролю митники Чернівецької митниці виявили у його автомобілі значну кількість незадекларованого товару.

Серед знайдених предметів було 407 одиниць одягу та взуття, 358 одиниць косметичних виробів, 14 підсилювачів для антен безпілотних літальних апаратів, а також обмежені до ввезення 7 пляшок вина, 90 пачок стіків для нагрівання тютюну та 289 упаковок лікарських засобів.

Чернівецькою митницею було складено 2 протоколи про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 471 та ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Орієнтовна вартість тимчасово вилучених незадекларованих товарів становить 3,3 мільйона гривень.

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