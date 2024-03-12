Ринок лобістських послуг в Україні відкрито: у НАЗК прокоментували підписаний Президентом закон про лобіювання

Закон відкриває ринок лобізму в Україні та має сформувати культуру доброчесних впливів.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про лобіювання». Документ покликаний забезпечити прозорість впливів на державні процеси та відкритість взаємодії між владою, бізнесом та громадянським суспільством.

Відповідно до Закону повноваження щодо забезпечення ведення Реєстру прозорості – інформаційно-комунікаційної системи, де буде збиратися, обліковуватися та оброблятися інформація про суб’єктів лобіювання та їхня звітність – покладається на НАЗК. Так як і моніторинг дотримання вимог законодавства з питань лобіювання. Разом з тим, першочерговими кроками для реалізації Закону є затвердження Кабінетом Міністрів України Положення про Реєстр прозорості та Правил етичної поведінки суб’єктів лобіювання.

Закон набирає чинності наступного дня після дня його опублікування. Вводиться в дію тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.

«Закон відкриває ринок лобізму в Україні та має сформувати культуру доброчесних впливів. Зазначу, що цей ринок й так існував, проте перебував у тіні, що створювало підґрунтя для корупційних ризиків. Відтепер бізнес може укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів, також буде унормовано діяльність людей, які прозоро лобіюватимуть комерційні інтереси фізичних та юридичних осіб. Наступний крок – створення Реєстру прозорості», - зазначив Голова НАЗК Віктор Павлущик.

У НАЗК зазначили, що регулювання процесів лобіювання було однією з вимог Європейської комісії для вступу України до Європейського Союзу, від його імплементації безпосередньо залежить наш шлях до ЄС та НАТО.

Крім того, законодавче врегулювання процесів лобіювання передбачено Антикорупційною стратегією на 2021-2025 роки, Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки, п. 3 Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), Законом України “Про правотворчу діяльність”, п. 1.5 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 08.11.2023 №744/2023 «Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу» та Звітом Європейської Комісії щодо України за 2023 рік від 8 листопада 2023 року, рекомендаціями Групи держав проти корупції GRECO.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 лютого прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну про доброчесне лобіювання №10337. Кабмін пропонував визначити, що діяльність громадських активістів не є лобізмом. Суб’єкти адвокації, у тому числі, громадські активісти, не потраплять до Реєстру прозорості, куди будуть вноситися дані про суб’єктів лобіювання.

Як раніше зазначив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, законопроект про лобізм, який народні депутати нещодавно ухвалили остаточно, був останньою вимогою до парламенту, щоб почати формувати переговорну рамку про вступ до ЄС.

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