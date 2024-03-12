Суддю Олександра Редьку звільнили з Мелітопольського міськрайонного суду у відставку

Суддя подав заяву про відставку.

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Вища рада правосуддя вирішила звільнити Редька Олександра Васильовича з посади судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області (відряджений до Покровського районного суду Дніпропетровської області) у зв’язку з поданням заяви про відставку. Рішення ВРП прийняла 12 березня.

Крім того Рада вирішила відмовити у звільненні Коваленко Олени Борисівни з посади судді Київського районного суду міста Одеси у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Як ми писали, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення суддів Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України на посади до апеляційних судів.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що ВРП внесе Президенту Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів.

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