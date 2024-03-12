Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів

ВРП ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів.

Вища рада правосуддя повідомляє про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів:

Войтуха Олександра Михайловича – на посаду судді Краматорського міського суду Донецької області;

Селівона Анатолія Олександровича – на посаду судді Господарського суду Рівненської області;

Цибізової Стелли Анатоліївни – на посаду судді Полтавського районного суду Полтавської області.

Зазначається, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

"За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президенту подань про призначення суддів", - повідомили у ВРП.

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