Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении трех судей

ВСП принял решение о внесении представлений Президенту о назначении трех судей на должности в местные суды.

Высший совет правосудия сообщает о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины о назначении трех судей на должности в местные суды:

Войтуха Александра Михайловича – на должность судьи Краматорского городского суда Донецкой области;

Селивона Анатолия Александровича – на должность судьи Хозяйственного суда Ровенской области;

Цибизовой Стеллы Анатольевны – на должность судьи Полтавского районного суда Полтавской области.

Отмечается, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добропорядочности или профессиональной этики.

"По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей", - сообщили в ВСП.

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