Судью Александра Редьку уволили из Мелитопольского горрайонного суда в отставку

Судья подал заявление об отставке.

Высший совет правосудия решил уволить Редьку Александра Васильевича с должности судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области (командированный в Покровский районный суд Днепропетровской области) в связи с подачей заявления об отставке. Решение ВСП принял 12 марта.

Кроме того, Совет решил отказать в увольнении Коваленко Елены Борисовны с должности судьи Киевского районного суда города Одессы в связи с подачей заявления об отставке.

Как мы писали, Высший совет правосудия принял решение о переводе судей Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего административного суда Украины на должности в апелляционные суды.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что ВСП внесет Президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей.

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