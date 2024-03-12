ВСП возложил исполнение обязанностей Главы ГСА на Максима Пампуру

Максим Пампура будет выполнять должностные обязанности с 15 марта.

Источник фото: rsu.gov.ua

Высший совет правосудия решил временно возложить исполнение обязанностей Главы Государственной судебной администрации Украины на Максима Пампуру.

Как пишут в ВСП, Максим Пампура будет выполнять должностные обязанности с 15 марта до назначения в установленном порядке Главы ГСА Украины, но не дольше чем до 15 июня.

Ранее мы писали, что Высший совет правосудия должен был рассмотреть вопрос назначения заместителя председателя ГСА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Напомним, что финалистами соответствующего конкурса стали:

Леонид Сапельников – бывший технический директор стримингового сервиса OLL TV

Мартын Герасим – и. о. директора подконтрольного ГСА государственного предприятия «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ СЕРВИСОВ».

Как кандидаты на должность заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации проходили собеседование, можно ознакомиться по ссылке.

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