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  1. В Украине

Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: легковушка столкнулась с рейсовым автобусом

15:24, 12 марта 2024
На Прикарпатье в ДТП с участием рейсового автобуса погибли три человека, есть травмированные.
Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: легковушка столкнулась с рейсовым автобусом
Источник фото: npu.gov.ua
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Вблизи села Тязив на Ивано-Франковщине 12 марта произошла ужасная авария, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Авария произошла во вторник, около 12:25, на трассе Н-09 вблизи села Тязив. На место происшествия сразу были направлены правоохранители, спасатели и медицинский персонал.

По предварительным данным, 57-летний водитель легковушки "Mercedes C220" из села Угорники выехал на встречную полосу движения и врезался в рейсовый автобус "Уезд - Ивано-Франковск".

В результате этого страшного происшествия погибли водитель рейсового автобуса и его двое пассажиров. Также есть пострадавшие среди пассажиров, которые получили травмы.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Тисменицкого отделения полиции и следователи Следственного управления по расследованию преступлений в сфере транспорта ГУНП в Ивано-Франковской области. Полицейские выясняют все обстоятельства этой трагедии.

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