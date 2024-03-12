Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: легковик зіткнувся з рейсовим автобусом

На Прикарпатті в ДТП за участі рейсового автобуса загинуло троє людей, є травмовані.

Джерело фото: npu.gov.ua

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Поблизу села Тязів на Івано-Франківщині 12 березня сталася жахлива аварія, в результаті якої загинули троє людей. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Аварія сталася у вівторок, близько 12:25, на трасі Н-09 поблизу села Тязів. На місце події відразу були направлені правоохоронці, рятувальники та медичний персонал.

За попередніми даними, 57-річний водій легковика "Mercedes C220" із села Угорники виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у рейсовий автобус "Уїзд - Івано-Франківськ".

Унаслідок цієї страшної події загинули водій рейсового автобуса та його двоє пасажирів. Також є постраждалі серед пасажирів, які отримали травми.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Тисменицького відділення поліції та слідчі Слідчого управління з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Івано-Франківській області. Поліцейські з'ясовують всі обставини цієї трагедії.

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