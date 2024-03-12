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На компанію інкогніто-художника Бенксі подали до суду: це може змусити його розкрити свою особу

19:37, 12 березня 2024
Колекціонери подали в суд на компанію Pest Control, яка належить британському художнику Бенксі, через відмову підтвердити автентичність графіті Monkey Queen.
На компанію інкогніто-художника Бенксі подали до суду: це може змусити його розкрити свою особу
Фото: GettyImages
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Двоє колекціонерів Нікі Кац і Рей Гоуз подали в суд на компанію Pest Control, яка належить британському інкогніто-художнику Бенксі, через відмову підтвердити автентичність графіті Monkey Queen («Мавпа королева»). Про це повідомляє The Guardian.

Так, колекціонери придбали його графіті із портретом покійної королеви Єлизавети, зображеної у вигляді прикрашеного коштовностями примата, у 2020 році за $37,5 тис. з маєтку померлого колекціонера робіт Бенксі, але супровідних документів з інформацією про роботу не було.

Таким чином вони звернулися до компанії Pest Control, яка видає сертифікати аутентичності.

На сайті Pest Control цей сертифікат порівнюють із «технічним паспортом для світу мистецтва»: «[Він] означає, що ви можете купити, продати або застрахувати витвір мистецтва, знаючи, що він легальний і колеса не відпадуть».

Оскільки роботи художника продаються за великі суми, а його особа залишається невідомою, сертифікат аутентичності є надзвичайно важливим, адже дає можливість підтвердити справжність авторства Бенксі. Pest Control був створений художником у 2008 році після продажу фальшивих трафаретів в інтернеті. 

Колекціонери за три роки так і не отримали інформації, яка б підтвердила чи заперечила справжність роботи. Обох колекціонерів це так обурило, що вони вирішили подати до суду на компанію. 

«Ми подаємо до суду на Pest Control за порушення контракту. У них було три роки, щоб зробити те, за що я їм заплатив [50 фунтів стерлінгів - $62, - ред.], а це, за будь-якими стандартами, достатньо часу, щоб впоратися із задачею», - заявив колекціонер Кац. 

Він додав, що «дуже розчарований у Бенксі», оскільки створення Pest Control унеможливлює іншу перевірку його малюнків без цього сертифіката. 

«У випадку Бенксі, навіть якщо у вас є експертний висновок, який стверджує, що твір належить йому, якщо він не має сертифіката Pest Control, ви не можете покладатися на цього експерта», - наголосив Кац.

У Pest Control відповіли: «Наш процес автентифікації є надійним і ретельним і іноді затягується. Ми видали багато тисяч сертифікатів автентичності».

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