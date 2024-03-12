На компанию инкогнито-художника Бэнкси подали в суд: это может заставить его раскрыть свое лицо.

Коллекционеры подали в суд на компанию Pest Control, принадлежащую британскому художнику Бэнкси, из-за отказа подтвердить подлинность граффити Monkey Queen.

Фото: GettyImages

Двое коллекционеров Ники Кац и Рэй Гоуз подали в суд на компанию Pest Control, принадлежащую британскому инкогнито-художнику Бэнкси, из-за отказа подтвердить подлинность граффити Monkey Queen («Обезьяна королева»). Об этом сообщает The Guardian.

Так, коллекционеры приобрели его граффити с портретом покойной королевы Елизаветы, изображенной в виде украшенного драгоценностями примата, в 2020 году за $37,5 тыс. из имения умершего коллекционера работ Бэнкси, но сопроводительных документов с информацией о работе не было.

Таким образом, они обратились к компании Pest Control, которая выдает сертификаты подлинности.

На сайте Pest Control этот сертификат сравнивают с «техническим паспортом для мира искусства»: «[Он] означает, что вы можете купить, продать или застраховать произведение искусства, зная, что оно легально и колеса не отпадут».

Поскольку работы художника продаются за большие суммы, а его личность остается неизвестной, сертификат аутентичности чрезвычайно важен, ведь дает возможность подтвердить подлинность авторства Бэнкси. Pest Control был создан художником в 2008 году после продажи ложных трафаретов в интернете.

Коллекционеры за три года так и не получили информации, подтверждающей или отрицающей подлинность работы. Оба коллекционера это так возмутило, что они решили подать в суд на компанию.

«Мы подаем в суд на Pest Control за нарушение контракта. У них было три года, чтобы сделать то, за что я им заплатил [50 фунтов стерлингов – $62, – ред.], а это, по любым стандартам, достаточно времени, чтобы справиться с задачей», - заявил коллекционер Кац.

Он добавил, что «очень разочарован в Бэнкси», поскольку создание Pest Control делает невозможным другую проверку его рисунков без этого сертификата.

«В случае Бэнкси, даже если у вас есть экспертный вывод, утверждающий, что произведение принадлежит ему, если у него нет сертификата Pest Control, вы не можете полагаться на этого эксперта», - подчеркнул Кац.

В Pest Control ответили: «Наш процесс аутентификации является надежным и тщательным и иногда затягивается. Мы выдали многие тысячи сертификатов подлинности».

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