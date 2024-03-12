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Собака Месси, который снялся в «Анатомии падения», стал звездой «Оскара»: видео

19:01, 12 марта 2024
Публика горячо отреагировала на видео, где Месси аплодисментами поздравляет Роберта Дауни-младшего с получением «Оскара».
Собака Месси, который снялся в «Анатомии падения», стал звездой «Оскара»: видео
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96-ю церемонию вручения «Оскара» посетил необычный гость – семилетний бордер-колли по кличке Месси, который снимался в киноленте «Анатомия падения». Четвероногий в галстуке-бабочке сидел в зале вместе со своими коллегами по съемочной площадке.

Публика горячо отреагировала на видео, где Месси аплодисментами поздравляет Роберта Дауни-младшего с получением «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана.

Как стало известно, момент с аплодисментами собаки не являлся частью прямого эфира, а его записали заранее, но это не помешало стать Месси звездой вечера.

Источник  відео: Chris Gardner/twitter.com

Напомним, в международную сокращенную телевизионную версию «Оскара» не вошел эпизод награждения украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе». Компания Disney Entertainment объяснила причину.

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