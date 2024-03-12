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Протесты в Польше: заблокировано движение грузовиков из Украины на четырех пунктах пропуска

15:42, 12 марта 2024
Польские протесты блокируют движение грузовиков в направлении пунктов пропуска «Шегини», «Ягодин», «Угринов» и «Устилуг».
Протесты в Польше: заблокировано движение грузовиков из Украины на четырех пунктах пропуска
Источник фото: ABACA
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Польские протестующие полностью заблокировали движение грузовиков из Украины в Польшу на нескольких пунктах пропуска, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко Укринформу.

«По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на 5 пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг"», - отметил он.

Также польские фермеры ограничивают движение автомобилей из Польши в Украину через пункты пропуска "Ягодин" и "Шегини", пропуская лишь небольшое количество транспортных средств.

По данным Демченко, к утру вторника на этих направлениях в очередях на территории Польши находится около 1500 грузовиков, больше всего из них - напротив пункта пропуска «Ягодин».

Спикер напомнил, что хотя блокировку на пункте пропуска «Корчева-Краковец» временно прекратили, польские фермеры планируют возобновить протест с 13 марта. В настоящее время очередь в этом направлении составляет около 500 грузовиков.

Легковые автомобили и автобусы могут свободно пересекать границу, и для этой категории транспорта движение не ограничивается, добавил Демченко.

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