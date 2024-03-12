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Протести в Польщі: заблоковано рух вантажівок з України на чотирьох пунктах пропуску

15:42, 12 березня 2024
Польські протести блокують рух вантажівок у напрямку пунктів пропуску «Шегині», «Ягодин», «Угринів» та «Устилуг».
Протести в Польщі: заблоковано рух вантажівок з України на чотирьох пунктах пропуску
Джерело фото: ABACA
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Польські протестувальники повністю заблокували рух вантажівок з України до Польщі на кількох пунктах пропуску, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко Укрінформу.

«Станом на сьогодні блокування здійснюється на 5 пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску «Шегині», «Ягодин», «Угринів» та «Устилуг»», - зазначив він.

Також польські фермери обмежують рух автівок з Польщі до України через пункти пропуску «Ягодин» і «Шегині», пропускаючи лише невелику кількість транспортних засобів.

За даними Демченка, на ранок вівторка на цих напрямках у чергах на території Польщі знаходиться близько 1500 вантажівок, найбільше з них - навпроти пункту пропуску «Ягодин».

Речник нагадав, що хоча блокування на пункті пропуску «Корчова-Краківець» тимчасово припинили, польські фермери планують відновити протест з 13 березня. Наразі черга на цьому напрямку складає близько 500 вантажівок.

Легкові авто й автобуси можуть вільно перетинати кордон, і для цієї категорії транспорту рух не обмежується, додав Демченко.

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