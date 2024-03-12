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У ВАКС повідомили, з якою проблемою може зіткнутися конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

14:25, 12 березня 2024
Під час конкурсу може виникнути проблема з кількістю та якістю кандидатів на посади суддів.
У ВАКС повідомили, з якою проблемою може зіткнутися конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС
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У Вищому антикорупційному суді розповіли, з якою проблемою може стикнутися оголошений ВККС конкурс на 25 вакантних посад суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС.

Як розповіла голова ВАКС, суддя Віра Міхайленко, у зв’язку з тим, що ВККС одночасно завершує процедуру добору на посади суддів судів першої інстанції, а також вже проводить конкурс на посади суддів апеляційних судів, може виникнути ситуація, коли кількість учасників конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС може бути недостатньою.

«Добір суддів та конкурс в суди апеляційної інстанції відтягнули чималу кількість фахівців. Відтак, бажаючих стати суддями ВАКС та АП ВАКС поки що небагато», - повідомила 11 березня Віра Міхайленко під час дискусії «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху членства в ЄС».

Також голова ВАКС розповіла, що у Антикорупційного суду поки що наявні проблеми з розміщенням майбутніх суддів у приміщеннях ВАКС та АП ВАКС, а також відбором для них помічників суддів та секретарів судового засідання.

Зазначимо, що станом на 11 березня документи для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС подали 27 кандидатів – 8 у ВАКС та 19 в АП ВАКС. Серед кандидатів у АП ВАКС – троє діючих суддів Вищого антикорупційного суду (Віталій Дубас, Віктор Маслов, Ігор Строгий).

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», у ВККС та ВАКС днями повідомили, кого чекають для участі у конкурсі на вакантні посади.

Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Документи для участі у конкурсі кандидати можуть подати до 15 березня.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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