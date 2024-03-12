У Дрогобичі суд звільнив від покарання чоловіка, який покусав поліцейського у Пенсійному фонді

Чоловіка звільнили від покарання через закінчення строків давності справи.

Джерело фото: Укрінформ

У Дрогобичі судили чоловіка, який кілька разів вкусив за ногу патрульного поліцейського в приміщенні Дрогобицького відділу Пенсійного фонду України. Про це пише «LVIV.MEDIA», з посиланням на вирок, оприлюднений в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За матеріалами справи, випадок стався ще у липні 2018 року. Обвинувачений прийшов до Дрогобицького відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду України та відмовлявся покинути кабінет, попри численні прохання працівниці. Після деякого часу жінка викликала патрульних, щоб ті вивели його з її кабінету.

Правоохоронці впродовж двох годин просили чоловіка вийти та впустити інших людей, які прийшли на прийом. Врешті, працівники поліції взяли чоловіка під руки, щоб вивести його силоміць, проте він впав на підлогу, обхопив руками ногу одного з патрульних та кілька разів вкусив його, сказано у повідомленні. Після цього чоловік подзвонив у «швидку» та повідомив, що його б’ють.

У медіа пишуть, що під час засідання суду обвинувачений повністю заперечив свою провину та стверджував, що не кусав патрульного, а на підлогу впав через те, що працівники поліції його били, витягли його з кабінету силою та змушували піти з відділу Пенсійного фонду.

Попри те, що обвинувачений заперечив свою вину, кілька свідків підтвердили, що він покусав патрульного. Також зазначається, що ніхто з присутніх у той день у відділі Пенсійного фонду не бачив, щоб правоохоронці били обвинуваченого.

У зв’язку з цим Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав чоловіка винним у нападі на правоохоронця. Його засудили до трьох років ув’язнення, проте звільнили від покарання через закінчення строків давності справи.

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