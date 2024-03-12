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В Дрогобыче суд освободил от наказания мужчину, который покусал полицейского в Пенсионном фонде

18:44, 12 марта 2024
Мужчину освободили от наказания из-за истечения сроков давности дела.
В Дрогобыче суд освободил от наказания мужчину, который покусал полицейского в Пенсионном фонде
Источник фото: Укринформ
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В Дрогобыче судили мужчину, который несколько раз укусил за ногу патрульного полицейского в помещении Дрогобычского отдела Пенсионного фонда Украины. Об этом пишет «LVIV.MEDIA», со ссылкой на приговор, обнародованный в Едином государственном реестре судебных решений.

По материалам дела, случай произошел еще в июле 2018 года. Обвиняемый пришел в Дрогобычский отдел обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины и отказывался покинуть кабинет, несмотря на многочисленные просьбы работницы. После некоторого времени женщина вызвала патрульных, чтобы те вывели его из ее кабинета.

Правоохранители в течение двух часов просили мужчину выйти и впустить других людей, пришедших на прием. В конце-концов сотрудники полиции взяли мужчину под руки, чтобы вывести его насильно, однако он упал на пол, обхватил руками ногу одного из патрульных и несколько раз укусил его, говорится в сообщении. После этого мужчина позвонил в «скорую» и сообщил, что его избивают.

В медиа пишут, что во время заседания суда обвиняемый полностью отрицал свою вину и утверждал, что не кусал патрульного, а на пол упал из-за того, что сотрудники полиции его избивали, вытащили из кабинета силой и заставляли уйти из отдела Пенсионного фонда.

Несмотря на то, что обвиняемый отрицает свою вину, несколько свидетелей подтвердили, что он покусал патрульного. Также отмечается, что никто из присутствующих в тот день в отделе Пенсионного фонда не видел, чтобы правоохранители избивали обвиняемого.

В связи с этим Дрогобычский горрайонный суд Львовской области признал мужчину виновным в нападении на правоохранителя. Его приговорили к трем годам заключения, однако освободили от наказания из-за истечения сроков давности дела.

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