COVID-19 в Украине превращается в сезонное заболевание.

Источник фото: nmuofficial.com

Украина переходит к новому этапу борьбы с COVID-19, который уже становится сезонным заболеванием. Об этом заявил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире телемарафона.

«Я уверен, что COVID-19 позади. Несмотря на то, что в Украине цифры вакцинации не достигают рекомендованных ВОЗ, мы точно можем сказать, что COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний», - подчеркнул он.

По словам Кузина, каждый год украинцы будут сталкиваться с COVID-19, который продолжит мутировать. Однако нет оснований полагать, что мутации сделают вирус более агрессивным.

Всего с начала пандемии в Украине было зафиксировано более 5,5 миллионов случаев COVID-19. От осложнений, связанных с этим вирусом, скончались почти 112 тысяч человек.

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