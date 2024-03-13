Могут ли украинские беженцы купить и зарегистрировать авто в Чехии: разъяснение

Временная защита не входит в категорию разрешений на пребывание, разрешающих чешскую регистрацию авто.

Фото: skoda-storyboard.com

В Чехии украинские беженцы, находящиеся с временной защитой и визами терпимости, могут приобрести автомобиль в этой стране. Однако для украинцев действуют специальные правила регистрации такого транспортного средства. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz со ссылкой на Министерство транспорта.

Так, владельцем транспортного средства, зарегистрированного в Реестре дорожных транспортных средств, может являться иностранец с временной защитой или визой толерантности.

«Но водителем транспортного средства в соответствии с законом об условиях эксплуатации транспортных средств на дорогах может быть лицо, имеющее разрешение на постоянное проживание (trvalý pobyt), разрешение на долгосрочное проживание (dlouhodobý pobyt) или получившее убежище (azyl) на территории Чешской Республики », – объяснили в ведомстве.

Это означает, что временная защита не входит в категорию разрешений на пребывание, разрешающих чешскую регистрацию авто. Украинцы с временной защитой или визой толерантности должны зарегистрировать автомобиль с временным номером для экспорта. Такую регистрацию нужно возобновлять три месяца.

Срок действия такого номерного знака для вывоза не связан со сроком действия визы временной защиты или толерантности. В случае использования транспортного средства по истечении срока действия регистрационного знака для вывоза транспортного средства владелец может обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче нового регистрационного знака того же типа», – отметили в ведомстве.

Так, с 1 января 2024 года регистрация автомобилей беженцев из Украины в Чехии обязательна. Зарегистрировать машину необходимо не позднее 7 дней после получения временной защиты или визы толерантности. Сделать это нужно в реестре водителей по месту жительства.

Управление автомобилем с украинскими номерами, которое беженцы не зарегистрировали в Чехии, считается правонарушением и наказывается штрафом до 30 тыс. чешских крон (1186 евро).

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