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  1. Суспільство

Чи можуть українські біженці купити та зареєструвати авто у Чехії: роз’яснення

14:02, 13 березня 2024
Тимчасовий захист не входить до категорії дозволів на перебування, що дозволяють чеську реєстрацію авто.
Чи можуть українські біженці купити та зареєструвати авто у Чехії: роз’яснення
Фото: skoda-storyboard.com
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У Чехії українські біженці, які перебувають із тимчасовим захистом та візами толерантності, можуть придбати автомобіль у цій країні. Однак для українців діють спеціальні правила реєстрації такого транспортного засобу. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz із посиланням на Міністерство транспорту.

Так, власником транспортного засобу, зареєстрованого в Реєстрі дорожніх транспортних засобів, може бути іноземець з тимчасовим захистом або візою толерантності.

«Але водієм транспортного засобу відповідно до закону про умови експлуатації транспортних засобів на дорогах, може бути особа, яка має дозвіл на постійне проживання (trvalý pobyt), дозвіл на довгострокове проживання (dlouhodobý pobyt) або яка отримала притулок (azyl) на території Чеської Республіки», – пояснили у відомстві.

Це означає, що тимчасовий захист не входить до категорії дозволів на перебування, що дозволяють чеську реєстрацію авто. Українці із тимчасовим захистом чи візою толерантності мають зареєструвати автомобіль із «тимчасовим номерами» для експорту. Таку реєстрацію треба поновлювати що три місяці.

«Термін дії такого номерного знаку для вивезення не пов’язаний з терміном дії візи тимчасового захисту або толерантності. У разі використання транспортного засобу після закінчення терміну дії реєстраційного знаку для вивезення транспортного засобу, власник може звернутися до уповноваженого органу із заявою про видачу нового реєстраційного знаку того ж типу», – зазначили у відомстві.

Так, із 1 січня 2024 року реєстрація автомобілів біженців із України у Чехії обовʼязкова. Зареєструвати машину необхідно не пізніше ніж через 7 днів після отримання тимчасового захисту або візи толерантності. Зробити це треба у реєстрі водіїв за місцем проживання.

Керування автомобілем із українськими номерами, який біженці не зареєстрували у Чехії, вважається правопорушенням і карається штрафом до 30 тис. чеських крон (1186 євро).

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