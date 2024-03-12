Зеленский призвал Францию не допустить российских спортсменов к Олимпиаде

Зеленский надеется, что Франция откажет российским спортсменам участие в Олимпиаде.

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Франция не допустит российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В своем интервью французским изданием BFM TV и Le Monde глава государства отметил, что не желает, чтобы представляющие россию спортсмены принимали участие в соревнованиях во Франции. Зеленский отметил, что они могут представлять террористическую организацию, потому важно, чтобы Франция была на стороне справедливости и не допустила их участия.

Олимпийские игры должны начаться 26 июля этого года, и ожидается, что около 10,5 тысячи спортсменов со всего мира будут соревноваться в 32 видах спорта. Стоит отметить, что у россии не будет возможности участвовать в командных турнирах.

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