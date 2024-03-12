Зеленський закликав Францію не допустити російських спортсменів до Олімпіади

Зеленський сподівається, що Франція відмовить російським спортсменам участь у Олімпіаді.

Джерело фото: glavcom

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Франція не допустить російських спортсменів на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

У своєму інтерв'ю французьким виданням BFM TV та Le Monde глава держави зазначив, що не бажає, щоб спортсмени, які представляють росію, брали участь у змаганнях у Франції. Зеленський відзначив, що вони можуть представляти терористичну організацію, тому важливо, щоб Франція була на боці справедливості і не допустила їхнього участі.

Олімпійські ігри мають розпочатися 26 липня цього року, і очікується, що близько 10,5 тисяч спортсменів з усього світу будуть змагатися в 32 видах спорту. Варто зауважити, що росія не матиме можливості брати участь в командних турнірах.

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