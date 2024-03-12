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Помер музикант та фронтмен гурту Raspberries Ерік Кармен – автор хіта All by Myself

13:54, 12 березня 2024
Музиканту було 74 роки.
Помер музикант та фронтмен гурту Raspberries Ерік Кармен – автор хіта All by Myself
Джерело фото: Tom Hill/WireImage, Getty Images
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У віці 74 роки помер музикант, композитор, співак та фронтмен гурту Raspberries Ерік Кармен. Про смерть на офіційному сайті повідомила дружина співака. Музикант пішов із життя 10 березня.

«Наш милий, люблячий і талановитий Ерік помер уві сні, на вихідних. Його дуже тішило усвідомлення того, що протягом десятиліть його музика торкалася багатьох і буде його вічною спадщиною», - сказано у повідомленні.

Американський музикант Ерік Кармен прославився у складі гурту The Raspberries. Після чотирьох спільних альбомів гурт розпався у 1975 році, а Кармен розпочав сольну кар'єру.

Музикант створив такі популярні пісні як All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, Love Is All That Matters.

Багато його пісень переспівували відомі виконавці. Так, наприклад, Селін Діон виконала All By Myself.

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