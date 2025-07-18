Уряд вирішив підсилити комісії з перевірки дотримання бізнесом військового обліку податківцями і представниками Держпраці

До складу комісії з перевірки військового обліку на підприємствах включать податківців та представників Держпраці.

фото ілюстративне, Генштаб ЗСУ, 2018 рік

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Кабмін вирішив посилити комісії, які займаються перевіркою дотримання підприємствами правил військового обліку працівників. Туди увійдуть представники місцевих органів Державної податкової служби та Держпраці.

Так, у Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. №1487, додали норму про те, що до складу комісій з перевірки стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, крім представників ТЦК, мобілізаційних підрозділів держадміністрацій і виконавчих органів міських рад, органів поліції, також включаються представники:

міжрегіональних територіальних органів Держпраці (в межах повноважень);

територіальних органів ДПС.

Крім того, змінами передбачено, що головами комісій з перевірки стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, призначаються:

комісії обласного рівня — заступник голови, керівник структурного підрозділу обласної, Київської міської держадміністрації;

комісії районного (міського) рівня — заступник голови, керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, заступник міського голови.

Отже, додається норми про можливість призначення головою комісії керівника структурного підрозділу держадміністрації.

Кількість таких комісій визначається з урахуванням необхідності забезпечення проведення перевірок стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях, які підлягають перевірці відповідно до вимог цього Порядку.

Також уточнено, що районні (міські) ТЦК виключають з військового обліку на підставі відповідних підтвердних документів осіб, які визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі, припинили громадянство України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+. Це відбулося якраз напередодні спливу річного строк для притягнення до відповідальності за неуточнення персональних даних. У Міноборони пояснили, що якщо дані дійсно уточнені вчасно, не потрібно подавати заяву і сплачувати штраф.

Автор: Наталя Мамченко

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