До роботи Комісії з питань вищого корпусу держслужби пропонується залучати експертів і представників громадськості

Ініціатори законопроекту пропонують «закріпити політичну неупередженість, політичну нейтральність та підвищити професіоналізм Комісії з питань вищого корпусу державної служби».

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Перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко разом з народним депутатом Віталієм Безгіним зареєстрували у Верховній Раді законопроект 13478-1, яким пропонується внести низку змін до закону про держслужбу. Цей законопроект є альтернативним урядовому, підготовленому на виконання Ukraine Facility Plan.

Серед іншого, ініціатори пропонують «закріпити політичну неупередженість, політичну нейтральність та підвищити професіоналізм Комісії з питань вищого корпусу державної служби».

Так, у статті 14 Закону «Про державну службу», яка регулює процедуру формування складу і роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби, пропонують встановити, що Комісія може залучати до проведення конкурсу (окремих його етапів), а саме для оцінювання відповідних вимог до професійної компетентності кандидатів:

профільних експертів у відповідній галузі (не більше двох);

представника державного органу, в якому проводиться конкурс на посаду категорії «А» (зокрема, державного службовця категорії «А» та «Б» (керівника самостійного структурного підрозділів);

представника від громадських об’єднань у відповідній сфері.

Оцінки, виставлені цими залученими особами враховуються під час оцінювання відповідних вимог до професійної компетентності кандидатів.

Сам порядок формування Комісії фактично не змінюється, туди будуть входити:

особа за поданням Верховної Ради, визначена комітетом з питань організації державної влади

особа за поданням Президента

особа за поданням Кабміну

керівник Нацагентства з питань державної служби (за посадою), або за його дорученням заступник керівника

фахівець з питань управління персоналом, визначений Кабміном

фахівець у сфері публічного управління та адміністрування, обраний відповідно до порядку, затвердженого Кабміном

представник від громадських об’єднань, обраних відповідно до порядку, затвердженого Кабміном.

До складу Комісії не може входити особа, яка займає політичну посаду.

Членом Комісії може бути громадянин України з вищою освітою та досвідом роботи у сфері управління персоналом та/або державного управління, та/або публічного адміністрування не менше 5 років, бездоганною діловою репутацією, високими професійними та моральними якостями, суспільним авторитетом і здатний представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу Комісії.

Також автори законопроекту записали у законопроекті, що член Комісії має бути об’єктивним у процесі прийняття рішень незважаючи на будь-які зовнішні впливи, стимули, загрози, втручання або публічну критику, уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, а також взаємовідносин, які можуть вплинути на його неупередженість.

Члени Комісії та залучені до роботи Комісії особи мають діяти незалежно, професійно та відповідально у процесі оцінювання професійної компетентності кандидата. Члени Комісії зобов’язані не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням покладених на них функцій.

Не може бути членом Комісії особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) відповідно до обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися певною діяльністю або обіймати певні посади.

Також додається, що Комісія під час проведення конкурсу оцінює вимоги до професійної компетентності кандидатів, пов’язані із стратегічним баченням, розумінням політики у відповідній сфері, управлінням змінами та інноваціями, а також із професійними знаннями. Оцінювання інших вимог до професійної компетентності кандидатів здійснюється установою, що належить до сфери управління НАДС.

Нагадаємо, що сам законопроект передбачає відновлення конкурсів на посади держслужби з 1 червня 2026 року.

Автор: Наталя Мамченко

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