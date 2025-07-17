Юлія Свириденко провела перше засідання оновленого Кабміну та закликала міністрів підготувати плани

Кожен міністр має у максимально короткі терміни визначити конкретний план дій, – зазначила новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Фото: Юлія Свириденко

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Новий прем'єр-міністр України Юлія Свириденко на першому засіданні уряду закликала міністрів підготувати плани і обговорити їх з профільними комітетами Верховної Ради.

"Перше засідання нового уряду провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має в максимально короткі терміни визначити конкретний план дій. Без абстракцій", - написала глава уряду.

За її словами, такі плани будуть представлені публічно. Також їх обговорюватимуть із профільними комітетами Ради. Після цього міністри повинні будуть регулярно звітувати.

Свириденко заначила, що має позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках.

"До речі, новий уряд — один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. Йдемо працювати", - додала вона.

Нагадаємо, що Рада 17 липня підтримала подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко на призначення нового уряду.

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