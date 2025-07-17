Юлия Свириденко провела первое заседание обновленного Кабмина и призвала министров подготовить планы

Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий, – отменила новый премьер-министр Юлия Свириденко.

Фото: Юлия Свириденко

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Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко на первом заседании правительства призвала министров подготовить планы и обсудить с профильными комитетами Верховной Рады.

"Первое заседание нового правительства было проведено сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", - написала глава правительства.

По ее словам, подобные планы будут представлены публично. Также их будут обсуждать с профильными комитетами Совета. После этого министры должны будут регулярно отчитываться.

Свириденко отметила, что имеет положительный опыт сотрудничества с экономическим комитетом и убеждена, что такое же конструктивное взаимодействие возможно и в других направлениях.

"Кстати, новое правительство - одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю. Это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата. Идем работать", - добавила она.

Напомним, что Рада 17 июля поддержала представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко на назначение нового правительства.

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